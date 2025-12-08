Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:46
25.577 -0,45%
Dow Jones 18:46
47.742 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

New York: in acquisto Jabil

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di componenti e circuiti elettronici, che scambia in rialzo del 4,10%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Jabil rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Jabil è in rafforzamento con area di resistenza vista a 231,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 224,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 239.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
