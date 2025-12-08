New York: in acquisto Jabil

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di componenti e circuiti elettronici
, che scambia in rialzo del 4,10%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Jabil
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Jabil
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 231,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 224,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 239.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)