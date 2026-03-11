Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 18:09
24.990 +0,13%
Dow Jones 18:09
47.392 -0,66%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

New York: in acquisto Oracle

Migliori e peggiori, In breve
New York: in acquisto Oracle
Grande giornata per il principale fornitore di software aziendale, che sta mettendo a segno un rialzo del 12,18%.
Condividi
```