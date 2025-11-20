Milano 11:43
43.100 +1,05%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 11:43
9.579 +0,75%
Francoforte 11:43
23.404 +1,04%

Oro: 4.063,29 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.063,29 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.063,29 dollari l'oncia (-0,36%) alle 11:30.
Condividi
```