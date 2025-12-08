Parigi: andamento negativo per l'OREAL

colosso dei cosmetici

CAC40

OREAL

indice di Parigi

società di cosmesi

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 2,09%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Nel breve periodo, lapresenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 369,1 Euro e supporto a 362,8. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 375,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)