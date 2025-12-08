Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:48
25.592 -0,39%
Dow Jones 18:48
47.736 -0,46%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Parigi: andamento negativo per l'OREAL

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dei cosmetici, con una flessione del 2,09%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend dell'OREAL rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nel breve periodo, la società di cosmesi presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 369,1 Euro e supporto a 362,8. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 375,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
