Parigi: andamento rialzista per l'OREAL

colosso dei cosmetici

CAC40

OREAL

indice di Parigi

società di cosmesi

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita dell'1,98%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,71%, rispetto a +1,58% dell').Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 396,2 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 390,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 401,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)