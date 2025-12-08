Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:53
25.611 -0,32%
Dow Jones 18:53
47.760 -0,41%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto telecomunicazioni in Italia

Perde terreno l'indice del settore telecomunicazioni, che retrocede a 10.888,81 punti, ritracciando dell'1,08%.
