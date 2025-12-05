Milano
16:05
43.657
+0,32%
Nasdaq
16:05
25.784
+0,79%
Dow Jones
16:05
48.112
+0,54%
Londra
16:05
9.710
-0,01%
Francoforte
16:05
24.115
+0,98%
Venerdì 5 Dicembre 2025, ore 16.21
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: ingrana la marcia il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: ingrana la marcia il comparto telecomunicazioni in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
05 dicembre 2025 - 15.00
In forte aumento l'
indice del settore telecomunicazioni
, che con il suo +1,54% avanza a quota 11.096,9 punti.
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Telecommunications - Ss
+1,70%
