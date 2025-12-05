Milano 16:05
43.657 +0,32%
Nasdaq 16:05
25.784 +0,79%
Dow Jones 16:05
48.112 +0,54%
Londra 16:05
9.710 -0,01%
Francoforte 16:05
24.115 +0,98%

Piazza Affari: ingrana la marcia il comparto telecomunicazioni in Italia

In forte aumento l'indice del settore telecomunicazioni, che con il suo +1,54% avanza a quota 11.096,9 punti.
