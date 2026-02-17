A New York corre Bio-Rad Laboratories

(Teleborsa) - Ottima performance per Bio-Rad Laboratories
, che scambia in rialzo del 4,38%.
La tendenza ad una settimana di Bio-Rad Laboratories
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Bio-Rad Laboratories
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 259 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 272,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 250,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)