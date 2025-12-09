Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 22:00
25.669 +0,16%
Dow Jones 22:02
47.560 -0,38%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Illumina, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Illumina, prevale lo scenario rialzista a New York
Rialzo per l'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,56%.
Condividi
```