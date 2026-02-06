Milano
Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 17.24
Home Page
/
Notizie
/ New York: sell-off per Illumina
New York: sell-off per Illumina
Migliori e peggiori
,
In breve
06 febbraio 2026 - 16.10
Ribasso per l'
azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica
, che tratta in perdita dell'8,92% sui valori precedenti.
Illumina
