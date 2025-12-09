Milano 12:28
43.574 +0,33%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:28
9.659 +0,14%
Francoforte 12:28
24.121 +0,31%

Londra: performance negativa per Tesco

Londra: performance negativa per Tesco
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, in flessione del 2,78% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Tesco rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Tesco, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,315 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4,478 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,256.

