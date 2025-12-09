Londra: performance negativa per Tesco

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi
, in flessione del 2,78% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Tesco
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Tesco
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,315 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4,478 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,256.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)