New York: Tractor Supply in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso per il gestore di negozi al dettaglio per fattorie e ranch negli Stati Uniti
, che tratta in perdita del 6,73% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Tractor Supply
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Tractor Supply
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 52,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,47. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 55,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)