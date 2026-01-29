Milano 17:35
New York: Tractor Supply in forte calo
(Teleborsa) - Ribasso per il gestore di negozi al dettaglio per fattorie e ranch negli Stati Uniti, che tratta in perdita del 6,73% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Tractor Supply rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di Tractor Supply è in rafforzamento con area di resistenza vista a 52,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,47. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 55,33.

