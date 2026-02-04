Milano 10:01
Londra: scambi in positivo per Tesco

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,02%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Tesco mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,76%, rispetto a +1,51% del principale indice della Borsa di Londra).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,468 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,391. L'equilibrata forza rialzista di Tesco è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4,545.

