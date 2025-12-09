Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 22:00
25.669 +0,16%
Dow Jones 22:02
47.560 -0,38%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

New York: giornata depressa per Boeing

Migliori e peggiori, Spazio, Trasporti, Industria
New York: giornata depressa per Boeing
(Teleborsa) - Rosso per il colosso dell'aereonautica, che sta segnando un calo del 2,83%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Boeing più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo del gigante aerospaziale statunitense classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 205 USD e primo supporto individuato a 198. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 212,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```