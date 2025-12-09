New York: giornata depressa per Boeing

(Teleborsa) - Rosso per il colosso dell'aereonautica
, che sta segnando un calo del 2,83%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Boeing
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo del gigante aerospaziale statunitense
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 205 USD e primo supporto individuato a 198. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 212,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)