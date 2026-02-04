Milano 16:48
46.862 +0,95%
Nasdaq 16:48
25.075 -1,04%
Dow Jones 16:48
49.607 +0,74%
Londra 16:48
10.444 +1,26%
Francoforte 16:47
24.680 -0,41%

New York: giornata depressa per Salesforce

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Salesforce
Sottotono il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che passa di mano con un calo del 3,40%.
Condividi
```