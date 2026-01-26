Milano 26-gen
44.950 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 +0,05%
Francoforte 26-gen
24.933 +0,13%

New York: giornata depressa per United Health

Ribasso composto e controllato per la big delle assicurazioni sanitarie, che presenta una flessione dell'1,90% sui valori precedenti.
