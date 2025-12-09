New York: in calo O'Reilly Automotive

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di componenti per auto
, che mostra un decremento del 2,27%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di O'Reilly Automotive
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di O'Reilly Automotive
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 97,61 USD. Primo supporto visto a 94,66. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 93,45.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)