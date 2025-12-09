Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:13
25.682 +0,21%
Dow Jones 19:13
47.652 -0,18%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

New York: in calo O'Reilly Automotive

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di componenti per auto, che mostra un decremento del 2,27%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di O'Reilly Automotive rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di O'Reilly Automotive. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 97,61 USD. Primo supporto visto a 94,66. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 93,45.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
