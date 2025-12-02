New York: si concentrano le vendite su O'Reilly Automotive

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di componenti per auto
, che passa di mano con un calo del 2,17%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di O'Reilly Automotive
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di O'Reilly Automotive
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 100,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 98,15. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 103,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)