New York: si concentrano le vendite su O'Reilly Automotive

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo del 2,17%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 100,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 98,15. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 103,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)