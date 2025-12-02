Milano 17:35
New York: si concentrano le vendite su O'Reilly Automotive

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di componenti per auto, che passa di mano con un calo del 2,17%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di O'Reilly Automotive rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di O'Reilly Automotive è in rafforzamento con area di resistenza vista a 100,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 98,15. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 103,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
