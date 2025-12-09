Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 22:00
25.669 +0,16%
Dow Jones 22:02
47.560 -0,38%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

New York: in calo Uber Technologies

New York: in calo Uber Technologies
Ribasso composto e controllato per la piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti, che presenta una flessione del 2,59% sui valori precedenti.
