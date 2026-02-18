Uber, sul piatto 100 milioni di dollari per costruire stazioni di ricarica per robotaxi negli Usa

Uber Technologies

Alphabet

Volkswagen

(Teleborsa) -prevede di investirenegli Stati Uniti, l'ultima mossa per affermarsi come attore chiave nel settore deiL'azienda ha dichiarato mercoledì che si concentrerà sulla costruzione didi ricarica ad alta capacità a partire dalla, mercati in cui prevede anche di lanciareper competere con Waymo diL'importo coprirà ie le spese in conto capitale associate allo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica, ha affermato un portavoce.Possedere alcuni punti di ricarica "migliora l'efficienza, riduce i costi e mantiene i veicoli su strada più a lungo, massimizzandone l'utilizzo e i tempi di attività", ha affermato Uber nella nota.La strategia di Uber per la guida autonoma ha ricevuto, con le azioni della società che hanno perso il 14% dall'inizio dell'anno. Glicontinuano a credere che Uber e la sua collega Lyft continueranno a perdere valore, con Waymo e altri operatori che espanderanno i loro servizi al pubblico quest'anno.L'azienda, da parte sua, è ottimista. Ha affermato di prevedere di offrire veicoli a guida autonoma sull'app Uber in almeno 10 città entro la fine del 2026. In particolare, prevede di lanciare i robotaxi di Lucid e Nuro sulla sua piattaforma nella Bay Area e i furgoni a guida autonoma dia Los Angeles quest'anno.Mercoledì, Uber ha anche annunciato di aver raggiuntoper rendere laai suoi autisti di veicoli elettrici che utilizzano il servizio di ridesharing.