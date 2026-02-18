Uber, sul piatto 100 milioni di dollari per costruire stazioni di ricarica per robotaxi negli Usa

(Teleborsa) - Uber Technologies
prevede di investire oltre 100 milioni di dollari per costruire stazioni di ricarica rapida per veicoli autonomi
negli Stati Uniti, l'ultima mossa per affermarsi come attore chiave nel settore dei robotaxi
.
L'azienda ha dichiarato mercoledì che si concentrerà sulla costruzione di nuovi hub
di ricarica ad alta capacità a partire dalla Bay Area di San Francisco
, Los Angeles
e Dallas
, mercati in cui prevede anche di lanciare servizi pubblici di robotaxi con partner tecnologici
per competere con Waymo di Alphabet
.
L'importo coprirà i costi di sviluppo del sito, le attrezzature, la connessione alla rete
e le spese in conto capitale associate allo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica, ha affermato un portavoce.
Possedere alcuni punti di ricarica "migliora l'efficienza, riduce i costi e mantiene i veicoli su strada più a lungo, massimizzandone l'utilizzo e i tempi di attività", ha affermato Uber nella nota.
La strategia di Uber per la guida autonoma ha ricevuto reazioni contrastanti da parte degli investitori
, con le azioni della società che hanno perso il 14% dall'inizio dell'anno. Gli analisti più ribassisti
continuano a credere che Uber e la sua collega Lyft continueranno a perdere valore, con Waymo e altri operatori che espanderanno i loro servizi al pubblico quest'anno.
L'azienda, da parte sua, è ottimista. Ha affermato di prevedere di offrire veicoli a guida autonoma sull'app Uber in almeno 10 città entro la fine del 2026. In particolare, prevede di lanciare i robotaxi di Lucid e Nuro sulla sua piattaforma nella Bay Area e i furgoni a guida autonoma di Volkswagen
a Los Angeles quest'anno.
Mercoledì, Uber ha anche annunciato di aver raggiunto nuovi accordi con gli operatori di ricarica
per rendere la ricarica più accessibile
ai suoi autisti di veicoli elettrici che utilizzano il servizio di ridesharing.