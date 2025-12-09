New York: scambi in positivo per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca d'affari americana
, che lievita dell'1,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Goldman Sachs
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Goldman Sachs
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di breve periodo di Goldman Sachs
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 888,8 USD. Rischio di discesa fino a 870,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 907,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)