Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:14
25.682 +0,21%
Dow Jones 19:14
47.660 -0,17%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

New York: scatto rialzista per KeyCorp

Migliori e peggiori
New York: scatto rialzista per KeyCorp
(Teleborsa) - Brilla la banca commerciale statunitense, che passa di mano con un aumento del 4,44%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a KeyCorp rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di KeyCorp è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,56 USD, mentre il primo supporto è stimato a 19,72. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```