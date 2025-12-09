New York: si concentrano le vendite su Verizon Communication

(Teleborsa) - Retrocede il gestore telefonico
, con un ribasso dell'1,80%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della big delle tlc
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di breve periodo di Verizon Communication
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 41,21 USD. Rischio di discesa fino a 40,16 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 42,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)