Martin Marietta Materials, scendono le quotazioni a New York

Retrocede molto il produttore americano di aggregati e materiali da costruzione, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,72%.
