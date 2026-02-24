Milano 17:35
CVS Health, scendono le quotazioni a New York

Ribasso per il fornitore di prodotti e servizi sanitari, che passa di mano in perdita del 3,81%.
