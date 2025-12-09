Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:17
25.692 +0,25%
Dow Jones 19:17
47.658 -0,17%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Vola a New York Blackstone

Migliori e peggiori
Vola a New York Blackstone
(Teleborsa) - Effervescente il gestore di fondi obbligazionari ad alto rendimento, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,10%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Blackstone mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,67%, rispetto a +0,71% dell'indice del basket statunitense).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 159,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 153,5. L'equilibrata forza rialzista di Blackstone è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 165,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```