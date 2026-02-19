Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: violenta contrazione per Blackstone
(Teleborsa) - Scende sul mercato il gestore di fondi obbligazionari ad alto rendimento, che soffre con un calo del 6,10%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Blackstone, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Blackstone ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 128,7 USD. Supporto a 122,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 134,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
