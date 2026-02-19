New York: violenta contrazione per Blackstone

(Teleborsa) - Scende sul mercato il gestore di fondi obbligazionari ad alto rendimento
, che soffre con un calo del 6,10%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Blackstone
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Blackstone
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 128,7 USD. Supporto a 122,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 134,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)