Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 18:23
24.820 -0,32%
Dow Jones 18:23
49.421 -0,49%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

New York: giornata negativa in Borsa per Blackstone

New York: giornata negativa in Borsa per Blackstone
Retrocede molto il gestore di fondi obbligazionari ad alto rendimento, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,22%.
