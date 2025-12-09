WPP, prevale lo scenario rialzista a Londra

holding che fornisce servizi di comunicazione

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,92%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 3,132 sterline. Primo supporto individuato a 3,042. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 3,222.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)