Analisi Tecnica: indice DAX del 9/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre

Seduta moderatamente positiva per il principale indice di Francoforte, che ha chiuso in rialzo a 24.162,7.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24.319, mentre il primo supporto è stimato a 23.850. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24.787,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
