Milano 9:58
43.365 -0,48%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 9:58
9.647 +0,06%
24.079 -0,35%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 9/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre

Seduta trascurata per l'Eurostoxx 50, che archivia la giornata con un controllato -0,13%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5.731. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5.700. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5.762.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
