Francoforte: andamento negativo per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili, in flessione del 2,07% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rheinmetall AG rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro di medio periodo di Rheinmetall AG ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1.627 Euro. Primo supporto individuato a 1.593. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1.661.

