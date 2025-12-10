Milano 13:39
43.438 -0,31%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:39
9.672 +0,31%
Francoforte 13:39
24.069 -0,39%

Natural Gas (Amsterdam) a 26,76 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 26,76 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 26,76 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```