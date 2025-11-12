Milano 16:47
44.908 +1,05%
Nasdaq 16:47
25.481 -0,21%
Dow Jones 16:47
48.304 +0,78%
Londra 16:47
9.916 +0,17%
Francoforte 16:47
24.399 +1,29%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,13 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,13 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,13 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```