Milano 16:53
43.395 -0,41%
Nasdaq 16:53
25.561 -0,42%
Dow Jones 16:53
47.700 +0,29%
Londra 16:53
9.662 +0,21%
Francoforte 16:53
24.082 -0,33%

New York: andamento sostenuto per Bio-Techne

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Bio-Techne
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici, che lievita del 3,09%.

Lo scenario su base settimanale di Bio-Techne rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Bio-Techne, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 59,35 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 61,33 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 58,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```