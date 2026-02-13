New York: giornata negativa in Borsa per Bio-Rad Laboratories

(Teleborsa) - In forte ribasso Bio-Rad Laboratories
, che mostra un -8,02%.
L'andamento di Bio-Rad Laboratories
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di Bio-Rad Laboratories
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 255,7 USD con tetto rappresentato dall'area 277,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 242,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)