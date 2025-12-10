New York: risultato positivo per Axon Enterprise

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,03%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Axon Enterprise
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,74%, rispetto a +0,23% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le implicazioni tecniche attuali di Axon Enterprise
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 551,9 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 574,8. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 540,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)