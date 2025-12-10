Milano 16:55
43.383 -0,44%
Nasdaq 16:55
25.536 -0,52%
Dow Jones 16:55
47.672 +0,23%
Londra 16:55
9.662 +0,20%
Francoforte 16:55
24.088 -0,31%

New York: scambi negativi per T.RowePrice

(Teleborsa) - Rosso per la società di gestione degli investimenti, che sta segnando un calo del 3,45%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di T.RowePrice rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di T.RowePrice. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 103,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 100,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 99,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
