New York: scambi negativi per T.RowePrice

(Teleborsa) - Rosso per la società di gestione degli investimenti
, che sta segnando un calo del 3,45%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di T.RowePrice
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di T.RowePrice
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 103,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 100,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 99,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)