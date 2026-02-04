Pesante sul mercato di New York T.RowePrice

(Teleborsa) - Ribasso per la società di gestione degli investimenti
, che passa di mano in perdita dell'8,03%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di T.RowePrice
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di T.RowePrice
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 92,32 USD con area di resistenza individuata a quota 97,76. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 90,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)