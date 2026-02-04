Milano 16:50
46.860 +0,95%
Nasdaq 16:50
25.069 -1,06%
Dow Jones 16:50
49.618 +0,76%
Londra 16:50
10.446 +1,28%
Francoforte 16:50
24.680 -0,41%

Pesante sul mercato di New York T.RowePrice

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York T.RowePrice
(Teleborsa) - Ribasso per la società di gestione degli investimenti, che passa di mano in perdita dell'8,03%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di T.RowePrice, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di T.RowePrice mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 92,32 USD con area di resistenza individuata a quota 97,76. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 90,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```