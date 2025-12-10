Milano 10:07
43.347 -0,52%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:07
9.652 +0,11%
Francoforte 10:07
24.076 -0,36%

Parigi: rosso per Vinci

Seduta in ribasso per il gruppo industriale francese, che mostra un decremento del 2,04%.
