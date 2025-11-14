Milano 13:42
43.791 -2,15%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:42
9.628 -1,83%
Francoforte 13:42
23.656 -1,60%

Parigi: si concentrano le vendite su Stellantis

Rosso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che sta segnando un calo del 3,43%.
