Milano
13:42
43.791
-2,15%
Nasdaq
13-nov
24.993
0,00%
Dow Jones
13-nov
47.457
-1,65%
Londra
13:42
9.628
-1,83%
Francoforte
13:42
23.656
-1,60%
Venerdì 14 Novembre 2025, ore 13.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: si concentrano le vendite su Stellantis
Parigi: si concentrano le vendite su Stellantis
Migliori e peggiori
,
In breve
14 novembre 2025 - 13.00
Rosso per la
casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che sta segnando un calo del 3,43%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: nuovo spunto rialzista per Stellantis
Parigi: positiva la giornata per Stellantis
Parigi: performance negativa per Stellantis
Parigi: positiva la giornata per Stellantis
Titoli e Indici
Stellantis N.V
-3,27%
Altre notizie
Parigi: si concentrano le vendite su Michelin
Parigi: si concentrano le vendite su Capgemini
Parigi: si concentrano le vendite su Edenred
Stellantis, nuove nomine in Europa. Zuares a capo delle Commercial Operations
Parigi: prevalgono le vendite su Edenred
Parigi: vendite diffuse su Edenred
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto