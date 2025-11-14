Parigi: rosso per Orange

(Teleborsa) - Rosso per la società di tlc
, che sta segnando un calo del 2,44%.
Lo scenario su base settimanale di Orange
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico della multinazionale delle tlc
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,24 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 13,84. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)