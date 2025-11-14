Milano 13:41
Parigi: rosso per Orange
(Teleborsa) - Rosso per la società di tlc, che sta segnando un calo del 2,44%.

Lo scenario su base settimanale di Orange rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico della multinazionale delle tlc è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,24 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 13,84. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14,63.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
