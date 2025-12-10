Piazza Affari: rosso per Moltiply Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il broker online per i mutui alle famiglie
, in flessione del 2,14% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Moltiply Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Moltiply Group
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 36,28 Euro con tetto rappresentato dall'area 36,93. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 36,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)