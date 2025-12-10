Milano 10:09
43.347 -0,52%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:09
9.653 +0,12%
Francoforte 10:08
24.076 -0,36%

Piazza Affari: rosso per Moltiply Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il broker online per i mutui alle famiglie, in flessione del 2,14% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Moltiply Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Moltiply Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 36,28 Euro con tetto rappresentato dall'area 36,93. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 36,07.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
