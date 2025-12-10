Milano
Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 10.25
Produzione industriale Italia (MoM) in ottobre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
10 dicembre 2025 - 10.05
Italia,
Produzione industriale in ottobre su base mensile (MoM) -1%
, in calo rispetto al precedente +2,7% (la previsione era -0,3%).
