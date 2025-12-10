Milano 10:09
Produzione industriale Italia (MoM) in ottobre

Produzione industriale Italia (MoM) in ottobre
Italia, Produzione industriale in ottobre su base mensile (MoM) -1%, in calo rispetto al precedente +2,7% (la previsione era -0,3%).
