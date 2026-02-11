Milano
Mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 13.31
Produzione industriale Italia (YoY) in dicembre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
11 febbraio 2026 - 10.10
Italia,
Produzione industriale in dicembre su base annuale (YoY) +3,2%
, in aumento rispetto al precedente +1,4%.
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto