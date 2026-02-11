Milano 13:14
46.448 -0,76%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:14
10.433 +0,77%
Francoforte 13:14
24.964 -0,09%

Produzione industriale Italia (YoY) in dicembre

Italia, Produzione industriale in dicembre su base annuale (YoY) +3,2%, in aumento rispetto al precedente +1,4%.
