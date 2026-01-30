Milano 29-gen
45.076 0,00%
Nasdaq 29-gen
25.884 -0,53%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 29-gen
10.172 0,00%
Francoforte 29-gen
24.309 0,00%

Produzione industriale Giappone (MoM) in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione industriale Giappone (MoM) in dicembre
Giappone, Produzione industriale in dicembre su base mensile (MoM) -0,1%, in aumento rispetto al precedente -2,7% (la previsione era -0,4%).
Condividi
```