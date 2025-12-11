Milano 10:13
Analisi Tecnica: indice DAX del 10/12/2025

Analisi Tecnica: indice DAX del 10/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre

Giornata fiacca per il principale indice di Francoforte, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,13%.

L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24.234,5 e primo supporto individuato a 23.953,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24.515,1.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
