Analisi Tecnica: indice DAX del 10/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre
Giornata fiacca per il principale indice di Francoforte, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,13%.
L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24.234,5 e primo supporto individuato a 23.953,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24.515,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)