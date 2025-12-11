Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 10/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre
Sostanzialmente invariata la seduta per l'Eurostoxx 50, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 5.720. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 5.702. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 5.696, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)