Milano 10:15
43.500 +0,08%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:15
9.659 +0,04%
Francoforte 10:15
24.093 -0,15%

Borsa: Londra, apertura -0,18%

In breve, Finanza
Indice FTSE-100 -0,18% a quota 9.638,47 dopo l'apertura.
