Francoforte: giornata depressa per SAP

compagnia software tedesca

DAX

SAP

società tech

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,13%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 203,1 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 208,6. L'indebolimento dellaè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 199,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)