Milano 10:17
43.499 +0,08%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:17
9.661 +0,06%
Francoforte 10:17
24.091 -0,16%

Francoforte: giornata depressa per SAP

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia software tedesca, che presenta una flessione del 2,13%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SAP, che fa peggio del mercato di riferimento.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 203,1 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 208,6. L'indebolimento della società tech è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 199,7.

