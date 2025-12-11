Francoforte: giornata depressa per SAP

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia software tedesca
, che presenta una flessione del 2,13%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SAP
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 203,1 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 208,6. L'indebolimento della società tech
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 199,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)